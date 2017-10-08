Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'da konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları:

Bu eserler, kalkınan, büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı şekilde gittiğini gösteriyor.

Suriye'de, Irak'ta olanları görüyorsunuz. Yapılmaya çalışılanlar, Türkiye'nin hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir.

Başbakan Yıldırım: Bu eserler kalkınan Türkiye'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı bir şekilde gittiğini gösteriyor https://t.co/0WZWBNsJp1 pic.twitter.com/HPFMM778xh