Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da konuştu

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları...

2008'den bu yana Türkiye 7 milyon vatandaşına iş buldu. Bu sene yine fırtına var. Dünya ekonomisinde daralma var, büyüme oranlarında küçülme var Amerika ile beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde başlayan bir oynaklık var.

Alçak girişim ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme rakamlarımız beklediğimiz rakamın altında gerçekleşti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen biz 410 bin vatandaşımıza yeni iş sağladık.

14 Yıllık hizmetlerimizin getirdiği altyapı kazanımları sektörel reform uygulamalarımız sayesinde bugün siz değerli genç işadamlarımız küresel pazarın en önemli oyuncuları haline geldiniz.

2017'ye gelince, bunun için sizlere güzel haberlerim var. Bazıları Türkiye için 2017'de kötümser bir senaryo piyasaya sürdüler. Türkiye'de ekonomi sorunları daha da derinleşecek kriz devam edecek gibi ciddi algı faaliyetleri var

15 Temmuz'daki alçaklar amaçlarına erişemeyince bu sefer garip gurebadan çaldıklarını lobi şirketlere aktararak Türkiye'nin ekonomisine nasıl zarar veririz bunun gayreti içerisindeler.

Bunlarda paralar suyunu çekecek bunlar yaptıklarının hesabını verecek. Zannetmesinler yaptıkları yanlarına kar kalacak. Bu şehitlerimizin gazilerimizin hesabını onlardan sonuna kadar soracağız, bu millet bizden bunu bekliyor. 2017'de iki günümüz kaldı şurada zor bir seneyi geride bıraktık. İnşallah yeni bir seneye yeni hedeflerle umutlarla yeni beklentilerle giriyoruz.

Her şeyden önce 2017'nin ülkemize insanlığa bölgemize huzur ve kardeşlik getirmesini cenabı mevlamdan niyaz ediyorum.

Tabii ki 2017'de Türkiye bir yatırım yılı olacak. Biz 65. hükümet olarak bunun kararını verdik ve bütçede yatırımları yüzde 30'a yakın arttırdık.

Kamu yatırımlarını. Ama kamu yatırımları ile yetinecek değiliz. Asıl Türkiye'yi bir adım öteye götürecek işler sizlerin yapacağı iş ve yatırımlardır. Planlarınızı hedeflerinizi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi asla ertelemeyin 2017 iyi gelecek.

Her bakımdan daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız güzel bir yıl olacak 2017

Yeni yılda Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini bütün imkanlarını ortaya koyacak.

Ekonominin ihtiyacı olan reformları kararları hiç gecikmeden alalım. En son aldığımız ekonomik tedbirler 8 Aralık'ta bunlara baktığımızda siz benden daha iyi anlarsınız bu işi ne yapmaya çalıştığımızı çok iyi gördünüz.

Piyasada bir defa nakit sıkışıklığı var, bakıyoruz nedir bunun arka planı yeniden yapılandırma ihtiyacı piyasada 40 milyar lira.

Dedim ki 40 milyar liralık tedbire ihtiyaç yok, biz öyle bir tedbir getirelim ki önümüzdeki yılların ihtiyacını da tahmin ederek piyasanın genişleyeceği iş yapma kabiliyetinin artacağı bir tedbir almak.

Bu ne olmalı, yeni bir kredi hacmi oluşturduk. Toplam tutarı 250 milyar lira. Nasıl olacak? İhracatla meşgul olanlara yüzde 100 teminatı devlet karşılayacak, KOBİ olanlara yüzde 90, ticari diğer faaliyetlerin de yüzde 85'ini devlet yani kredi garanti fonu teminat olarak üstlenecek ve ihtiyacınız olan bu nakit karşılanmış olacak.