Baþbakan Binali Yýldýrým: Bizi terörle meþgul ediyorlar

Baþbakan Yýldýrým'ýn konuþmasýnda satýrbaþlarý:

Bu sene bütün her þeye raðmen miktar olarak artmamýz var parasal olarak az da olsa artmamýz olacak. Ama 2017 bundan daha güzel olur. Hiç karamsar olmaya lüzum yok

Bunlar Türkiye'nin aydýnlýk geleceðinin sancýlarýdýr, doðum öncesi sancý gibidir. 2017'ede Türkiye bambaþka bir konumda olacak, hak ettiði yeri tam anlamýyla almýþ olacak.

Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaþ var. Güney sýnýrlarýmýz boyunca büyük tehditler altýndayýz. Bu tehditleri bertaraf etmek insanýmýzýn mal ve can güvenliðini korumak için sadece kendi topraklarýmýzda mücadele etmek yetmiyor. Dýþardan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazým. Onun için Fýrat Kalkaný var.

Kilis'e Gaziantep'e o roketler füzeler düþtüðü zaman oradaki masum insanlarýn hayatý karardýðý zaman ne diyeceðiz biz insanlara? Onun cevabýný o bombalarý atanlarý bulunduðu yerde etkisiz hale getirerek yapýyoruz. Bizim kimsenin topraðýnda gözümüz yok ama insanýmýzýn hayatý, mal ve can güvenliði bizim için her þeyin üzerindedir.

Türkiye bugün bunu kendi sýnýrlarý içerisinde baþaracak, sýnýrlarý dýþýnda da kontrol altýna alacak gücesahiptir. Yaptýðýmýz budtur, bunu yaptýðýmýz için bakýn bütün dünya Halep'i seyrediyor.

Orada da Türkiye vardý, oradan 45 milyon insaný ateþin içinden alýp hayata kazandýran yine Türkiye oldu. Ülkemizin gücünü hafife almayalým. Bütün bunlar gelip geçici þeyler.

Biz diyoruz ki dünya bölgesel ve küresel sorunlara karþý sorumlulukta adil olsun. Kültfetleri bizim üzerimize nimetleri de kendi hanelerine yazmasýn. Herkes sýrtýmýzý sývazlýyor. Ya Türkiye insanlýða ders veriyor, þu kadar mülteciye ev sahipliði yapýyor. Tamam yapýyoruz da siz ne yapýyorsunuz? Sorunlarý çözmek için fedakarlýk yapýyor musunuz elinizi taþýn altýna koyuyor musunuz?

Gelin insanlarý kurtaralým, insanlðý öldürmeyelim. Biz bunu söylüyoruz ve bu noktaya geliyorlar. Bunu da görmekten doðru bir iþ yaptýðýmýzý daha iyi anlýyoruz ve buun yapmaya da devam edeceðiz.

Türkiye'nin ekonomisin üreterek, ürettiðini satarak milyonlarca insanýmýza iþ aþ vererek ortaya koydunuz.

Önümüzde daha çok mesafe var, daha çok yapmamýz gereken iþ var. Türkiye'nin kaynaklarý bugün geldiðimizin iki katýný rahatlýkla yapacak kapasiteye sahip.

Almanya'da yaþayan bir Giresunlu delikanlý var. Oyunlarýn listebaþýný o yapýyor. Türkiye'de gelip yatýrým yapacak. Öngördükleri 500 milyon dolar. Anlattýklarýný benim hafýzamýn almadýðý bir dünya ama düþününce çok zor deðil.

Saðlýkta biz hakikaten küresel anlamda her ülkenin bir anlamda gýpta ile baktýðý örnek alacaðý bir dönüþümü gerçekleþtirdik. Alt yapýda ulaþýmda Avrasya Tüneli dünyada kriz var.

Karþýdan gelenlere soralým. Kaç dakikada geldiniz? Yarým saat sürmez buraya gelmeniz. Dünyada yaprak kýpýrdamadýðý dönemde yaptýk hem de devletin kasasýndan para harcamadan yaptýk. Þu anda daha 7-9 arasýnda tek þerit çalýþýyor 30 bin oluyor. 60 bin olunca tamamlanýyor üstünü paylaþacaðýz. Ýþi yaptýk üstüne de para kazan.

"HÝZMET ÝÞÝ AKIL ÝÞÝDÝR"

Hizmet iþi akýl iþidir. Burada ithalat yok bütün hepsi kemiksiz para. Malzeme de yok. Akýl ile turizm öyle taþýmacýlýk öyle biliþim öyle. Ýnsan akýl teri ile para kazanmak iþte bu. Bunu daha fazla arttýrmamýz lazým. Geliþmenin yolu bu. Bu þu demek deðildir tarýmý sanayiyi býrakalým üretimi býrakalým. Onlarda zaten bir noktaya geldik önü açýk onun.

"SANAYÝCÝLÝK BÝR SEVDA ÝÞÝDÝR, PARA KAZANMA ÝÞÝ DEÐÝLDÝR"

Sanayicilik bir sevda iþidir, para kazanma iþi deðildir. Ben de yaptým kýsmen. Ne kazandýðýnýza bakmazsýnýz neyi baþarýp baþaramdýðýnýza bakarsýnýz hasta olursunuz. Bir þeyi kafaya takarsýnýz yapýncaya kadar hasta olursunuz. Ben yaptým onun verdiði mutluluðu size hiç bir þey vermez. Ama akýl geliþen dünyada akýl þu anda bir çok þeyin üzerinde gidiyor.

Sermaye kaynak ihtiyacý yok, tamamen insan zekasýnýn insan aklýnýn beceresinin ürünüdür.

Zaten en büyük kaynak insandýr.

Dünyanýn en büyükhavalimanýný yapýyoruz. Boþu boþuna deðil bu karar. Biz bu projeleri yaparken havayolu halkýn yolu oldu derken gülüyorlar, biz en büyük havalimanýný yapacaðýz derken yine gülüyorlar. Sokaða çýkýp havalimanýný yapmayýn diyorlar. Kim verdi size bu aklý? Bunlar bizim geleceðimiz. Biz 2023 hedeflerini þimdiden inþaa ettik. Pazartesi Ilgaz Tünelleri açýlýyor. Ilgaz daðýný kýþýn geçemezsiniz. Þimdi gireceksiniz 3-5 dk içinde Kastamonu'ya giriyorsunuz. Ýnsaný yüceltmek bu, yaþatmak bu. Ýnsanlarýn yaþamýný kolaylaþtýrmak yaþam kalitesini arttýrmak için gece gündüz çalýþýyoruz.

"TÜRKÝYE'NÝN GERÇEÐÝ ÝLE ALGISI ARASINDA FARK VAR. ALGI YÖNETÝMÝNDE MAALESEF KAYBEDÝYORUZ"

Kendi kendimize zor iþleri baþarýyoruz ama bazý iþlerin algý yönetiminde maalesef kaybediyoruz. Türkiye'nin gerçeði ile algýsý arasýnda fark var.

Sizin özellikle muhataplarýnýza anlatacaksýnýz. Türkiye'yi anlatacaksýnýz

Türkiye'deki doðrularý anlatacaksýnýz, doðru olupta yanlýþ anlaþýlan ne varsa anlatacaksýnýz. Bizim yaþadýklarýmýzý baþka ülke yaþasaydý ne hale gelirdi düþünün. 15 Temmuz gecesi ülkemizi kurtardýk millet olarak.

Cumhurbaþkanýmýzýn baþýmýzda dirayetli duruþuyla, milletin kenetlenmesiyle medyasýyla basýnýyla siyasi partileriyle hep beraber olduk dünyada bir ilki baþardýk.. Silahlý güçlere karþý silahsýz vatandaþýn direniþi ile darbeye darbe vurduk. Büyük iþ baþardýk.

Bunlar geride kaldý ufak tefek iþlerle birbirimizi yoruyoruz. Ýnþallah þimdi bu anayasa deðiþikliðinde tamamlarsak Türkiye istikrar ve güven içerisinde bundan sonra yoluna kararlýlýkla devam edecek. 1960'tan bu yana 45 hükümet deðiþmiþ. 16 Ayda bir hükümet ne yapabilir? Bakanlar tebrikleri kabul eder brifingleri alýr ondan sonra da valizini toplar. Hizmet nerede? Ama 14 yýlda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptýysak bunun arkasýnda güven ve istikrar var.

Bunu kalýcý hale getirmemiz lazým. Kimin getirdiði önemli deðil. Bunu kalýcý hale getirmemiz lazým. Ýstikrar olsaydý 10 yýlda kazandýðýmýzý sonraki on yýlda kaybetmezdik. Mehter gibi evet yorulmadan gitmek lazým iki ileri bir geri ama þimdi hýzlý gitmemiz lazým açýðý kapatmamýz lazým.

Þimdi Türkiye bankalarý AB'ye girdi. Avrupa Komisyonu karar aldý Türk Bankalarý her þeyi ile uygun onayladý imzaladý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bu güzel bir geliþme. Avrupa Birliðini, Gümrük Birliðini güncelledik.

"BÝZ BUNDAN SONRA SATARKEN AZÝMLÝ ALIRKEN NAZLI OLACAÐIZ"

Burada da önemli bir noktaya geldik. Buradan bu müzakerelerden ne kazanacaðýmýz ortada. Biz bundan sonra satarken azimli alýrken nazlý olacaðýz. Prensibimiz bu. Gideceksiniz satmak için her yere gideceksiniz her kapýyý çalacaksýnýz. Pazarýmýzý çeþitlendirmemiz lazým.

"BÝZÝ TERÖRLE MEÞGUL EDÝYORLAR"

Terörü bizim baþýmýza salmaya çalýþýyorlar ki bizi meþgul etsinler. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor, hafife almayalým. Bu terörü biz gündemimizin alt sýralarýna indirmezsek bütün bu konuþtuklarýmýz anlam ifade etmez. Onun için canla baþla çalýþýyoruz iyi de mesafe aldýk. Þimdi terör örgütü gözünü karartmýþ asimetrik kural dýþý sivil asker demeden intihar eylemleri ile ses getirmeye çalýþýyor bunlarýn üstesinden geleceðiz.

"ZAMAN EKONOMÝSÝNÝ YÖNETEMÝYORUZ"

Kalkýnma Bankasý'nýn sermayesini arttýrdýk, 23 ilimize yönelik cazibe merkezlerini teþvikler daha açýklanmadan 8 milyar talep var. Bir sorunumuz var, zaman ekonomisini yönetemiyoruz. Vatandaþ yatýrým yapmak istiyor. Bürokraside zamanýn parasal karþýlýðý yok. Ben acele edelim arkadaþlar diyorum bazý bürokratlarýmýz efendim ne acelemiz var diyor. Onun aklýnda emeklilik var, benim aklýmda bir dahaki seçim var.