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Başbakan Binali Yıldırım Gaziantep'te

Başbakan Binali Yıldırım 2016 yılının son gününde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında bulunan Suriyeli sığınmacıları ve sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Gaziantep'e geldi.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım'ı taşıyan özel uçak saat 14.25'de Gaziantep Havalimanına indi. Başbakan Yıldırım'ı, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri karşıladı. 
 
Başbakan Yıldırım kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında aracı ile alandan ayrılarak Kilis'e doğru hareket etti.
 

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