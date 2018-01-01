Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeninin cenaze törenine katıldı
Başbakan Binali Yıldırım, 82 yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar’ın cenaze törenine katıldı.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, 82 Yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar’ın cenaze törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, namazın ardından öğretmeninin tabutuna omuz verdi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın 82 yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, Pendik Sahil Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Törene; Başbakan Binali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Kumbar'ın yakınları katıldı.
Kumbar’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Gülsuyu Mezarlığına götürüldü.
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