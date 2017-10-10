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Başbakan Binali Yıldırım Irak'a gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu Bağdat'ta olacak.

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Habertürk'ün geçtiği habere göre, Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'taki referandum sonrası gelişmeleri konuşmak için Irak merkezi yönetiminin başkenti Bağdat'a gidecek. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşecek. Pazar günü gerçekleşmesi beklenen ziyarette Kuzey Irak'a yönelik olası yaptırımların konuşulması bekleniyor. Başika'daki Türk askerlerinin varlığının da önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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