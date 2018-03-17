Başbakan Binali Yıldırım: İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Arnavutköy İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'a yaptığımız hizmetleri saatlerce anlatsak bitmez.

Açıldığı günden bu yana 250 milyon İstanbullu Marmaray'da seyahat etti.

İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek.

Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan indirdi, onun torunu olan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri, arabaları denizin altından geçirdi.