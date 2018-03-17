Başbakan Binali Yıldırım: İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Arnavutköy İlçe Kongresi'nde konuştu. Yıldırım 'İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Arnavutköy İlçe Kongresi'nde konuştu.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;
Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'a yaptığımız hizmetleri saatlerce anlatsak bitmez.
Açıldığı günden bu yana 250 milyon İstanbullu Marmaray'da seyahat etti.
İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek.
Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan indirdi, onun torunu olan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları trenleri, arabaları denizin altından geçirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.