Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de 'Işık Gördü' Töreni'nde konuşuyor

Başbakan Yıldırım, ilk ışığın göründüğü Sabuncubeli Tüneli'ndeki son kazı çalışmalarının ardından açıklama yapıyor.

İKİ İLİN ARASINDAKİ MESAFE İYİCE KISALDI

Tarih artık nostaljiye dönüşüyor. Bu projeye Eylül 2011 yılında başladık. Yap İşlet Devret olarak planlamıştık. Ancak yüklenici firma işin içinden çıkamayınca kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik ve proje beklemesin dedik. 2018 yılında tamamen bitirilmiş olacak. Bugün İzmir'den Manisa'ya 40 bin araç geçiyor. Sabuncubeli virajlarında kış şartlarında burada olan kazalar can kayıpları fazladan yakıtlar zaman kayıpları bu tünellerle birlikte tamamen ortadan kalkmış olacak. Manisa büyümeye devam ediyor, İzmir büyümeye devam ediyor. İki komşu ilin arasındaki mesafe de Sabuncubeli Tüneli ile iyice kısalıyor. 15 Dakika içerisinde İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e gitmek mümkün olacak.

AK PARTİ YAPMAYACAĞI HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEZ

Bu Manisa'nın İzmir'in rüyası olan bir projeydi. Biz bu projeye başlayınca bizimle dalga geçtiler ve seçime yönelik göz boyamaya yönelik bir iş diye muhalefet bunu da kullanmaya çalıştı. Ancak onların bilmediği bir şey vardı. AK Parti iktidarı söylediğini yapar yapmayacağı hiçbir şeyin de sözünü vermez.