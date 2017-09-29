Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye size mecbur değil

Başbakan Binali Yırdırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Milli, dini duygularımızı istismar eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteyi, yargı camiasını, kolluğu içeriden kuşatarak alçak bir girişim içerisinde bulundular. O gün milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurları, askeri, polisi, savcısı, hakimi, medya mensubu, meydanlara inen her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatları ile bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik.

Bu işin arkasında olanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Yıllardır yatırım yaptıkları bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı ama olmadı. Hesap edemedikleri şey aziz Türk milletinin karakteriydi.

15 TEMMUZ'DA ÇANAKKALE RUHU SERGİLENDİ

Bu millet "Çanakkale geçilmez" derken de 15 Temmuz'da "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" derken de aynı ruhu sergiledi. Çanakkale medeniyetler tarihi bakımından da önemli bir yerdir. Troia çok önemli bir varlığımız. Önümüzdeki yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Troia Yılı ilan etmiştir. Tarihi yarımadaya bakın. O büyük zaferi bizlere miras bırakan ecdadımızın şanına yakışır bir hale getirmek boynumuzun borcuydu ve bunu da yaptık. Çanakkale geçilmez denmiş ama o düşmada geçilmezdi, dost için denmedi. Çanakkale millet için geçilen bir yerdir.