Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye size mecbur değil
Başbakan Binali Yıldırım Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi akademik açılışında konuştu.
Başbakan Binali Yırdırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Milli, dini duygularımızı istismar eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteyi, yargı camiasını, kolluğu içeriden kuşatarak alçak bir girişim içerisinde bulundular. O gün milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurları, askeri, polisi, savcısı, hakimi, medya mensubu, meydanlara inen her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatları ile bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik.
Bu işin arkasında olanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Yıllardır yatırım yaptıkları bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı ama olmadı. Hesap edemedikleri şey aziz Türk milletinin karakteriydi.
15 TEMMUZ'DA ÇANAKKALE RUHU SERGİLENDİ
Bu millet "Çanakkale geçilmez" derken de 15 Temmuz'da "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" derken de aynı ruhu sergiledi. Çanakkale medeniyetler tarihi bakımından da önemli bir yerdir. Troia çok önemli bir varlığımız. Önümüzdeki yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Troia Yılı ilan etmiştir. Tarihi yarımadaya bakın. O büyük zaferi bizlere miras bırakan ecdadımızın şanına yakışır bir hale getirmek boynumuzun borcuydu ve bunu da yaptık. Çanakkale geçilmez denmiş ama o düşmada geçilmezdi, dost için denmedi. Çanakkale millet için geçilen bir yerdir.
ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A UÇUŞLAR BAŞLIYOR
1 Kasım'dan itibaren Çanakkale'den İstanbul'a uçuşlar başlıyor, Ankara'ya zaten var. Bugün gelirken de güzel bir terminal olmuş. Onun da kurdelesini kestik. Çanakkale 1915 köprüsünün temelini attık. 2023'e gelmeden Çanakkale Köprüsü'nü yollarıyla birlikte açmış olacağız. Artık Çanakkale, gece, gündüz, kar, kış ve poyrazda geçilebilecek.
MİKROP TEMİZLENME AŞAMASINA GELMİŞ
Türkiye 3 terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek ülke. Ben rektörümüzü tebrik ediyorum. Burası onların üslendiği önemli merkezlerdendi. Burada bu mikrop temizlenme noktasına gelmiş. Üniversiteler bir ülkenin gelişmesi için vazgeçilmez kurumlardır. Büyük düşünme, detaylara takılmama, geniş vizyon içerisinde öğrenme, üniversitenin vermesi gereken en önemli şey budur.
KUZEY IRAK'TA NASIL NEFES ALACAKLAR?
Kuzey ırak'ta bir referandum oldu. Oradaki Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşayacağı garantisini kim veriyor. Tüm komşu ülkelerin itirazına rağmen bu referandumu yapan yöneticilerin halkı düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemeden çekinmediler. Asıl sorun şimdiden sonra başlıyor. Düşünün orada yapay bir devlet. Bütün komşu ülkeler kapalı nerede nefes alacaklar?
BİZİM KÜRT KARDEŞLERİMİZLE SORUNUMUZ YOK
Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Her mezhepten kardeşimizle biriz beraberiz. Irak'ta, Suriye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Araplar da bizim komşumuz ancak bir ayrılık ateşini yakanlar, bölgedeki sorunların çözümü için değil, daha da büyümesi için en önemli yanlışı yapanlardır. Bizim derdimiz bununla.
TERÖR ÖRGÜTÜ BELİNİ DOĞRULTAMIYOR
Bugün yine şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Son 2 yıldır mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir. 2 yıl önce, 1 yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi, şu anda bu sayı onun altında. Gençler çıkmaz yolu da geleceği de gördüler. Geçen yıllarda başlatılan hendek siyaseti sonucu büyük bir tahribat oldu. Değerli gençler, ayrılıkçı söylemlere asla itibar etmeyin. Bölücü, din, mezhep istismarcısı olsun, kim olursa olsun.
TÜRKİYE SİZ MECBUR DEĞİL, KARARINIZI VERİN
Bugün İslam düşmanlığının Avrupa'da ne kadar rağbet gördüğünü hep beraber gördük. Hollanda denedi kaybetti. Almanya denedi kaybetti. Biz AB'den şunu bekliyoruz, gelecek vizyonunuzu belirleyin artık, nereye gitmek istiyorsunuz, kiminle gitmek istiyorsunuz. En çok sizin buna ihtiyacınız var. Türkiye'yi sisteme dahil etmenin en çok Avrupa'ya ihtiyacı var. Türkiye size mecbur değil. Biz ilişkimizi geliştirmekten yanayız.
GÜÇLÜ KALMANIN YOLU BUDUR
Türkiye zor bir bölge, coğrafya kaderdir, kaderimizi değiştiremeyiz, sanayide, savunmada, eğitimde, sanatta hayatın bütün alanlarında kendi kendimize yeterli hale geleceğiz, Güçlü kalmanın yolu budur. Bugün bazı şeylere ihtiyacımız oluyor örtülü ambargo uygulanıyor. 1974'te açık ambargo vardı, şimdi örtülü. Bu bir mesajdır; Hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın.
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