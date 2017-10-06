Başbakan Binali Yıldırım: Kuzey Irak sözde referandumu mili güvenlik meselesidir

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Irak ziyareti ile ilgili söyleyeceğim şudur, "Sayın İbadi'den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak bu ziyaret tabii ki önemli bir ziyarettir. O bakımdan hazırlıklarının dikkatli bir şekilde yapılması gerekir." dedi.

"BAŞİKA'NIN ARAMIZDA SORUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Yıldırım, "Başika'daki askerlerimiz DEAŞ'la mücadeleye katılacak olanlara eğitim vermek üzere oradalar. Irak da DEAŞ'la mücadele ettiğine göre, burada eğitilen Ninova mücahitleri, muhafızları da bu işte önemli görev ifa ettiğine göre aramızda bu konunun mesele olmaması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

KUZEY IRAK'A YAPTIRIMLAR

Başbakan Yıldırım, "KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek. Habur'un batısında Ovaköy faaliyete geçsin." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin hedefi Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz değildir, Türkmenler değildir, Araplar değildir. Ezidiler, Asuriler, her türlü etnik grup orada rahatça yaşamalıdır. Onların geleceğini karartmak gibi bir düşünce asla söz konusu değildir. Bizim derdimiz oldu bittiyle, burnunun doğrultusunda, kişisel ihtirasları için karar alanların, bu kararın karşılığını görmesidir." dedi.

GÖKÇEK İLE İLGİLİ SORUYA...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bir soruya Yıldırım, "Dedikoduya göre amel edilir mi?" yanıtını verdi.