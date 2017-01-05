Başbakan Binali Yıldırım: Saldırıyı terör örgütü PKK planladı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Adliyesinin yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e geldi. Yıldırım’ın İzmir Adnan Menderes Havalimanında açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları…

İzmir'de bir terör eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemde 2 şehidimiz var. Polis memurumuz Fethi Sekin ve adliyede görevli arkadaşımız Musa Can bu menfur olayda hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 yaralımız var. Tedavi ediliyor, durumları iyi hayati tehlikeleri yok. Bu olay alçak PKK'nın planladığı ve ele geçirilen silahlar mühimmata baktığımızda boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor.

BİR ÇOK MASUM SİVİL HEMŞERİMİZİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN DÖNDÜRMÜŞTÜR

Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız hayatını hiçe sayarak hayatını canını seve seve vererek büyük bir felaketi önlediği gibi bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlık göstermiştir. Ve, İzmir'imizi bir çok masum sivil hemşerimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Bu vesile ile polislerimize gerek şehit olan polisimize gerekse alçakları etkisiz hale getiren diğer polis kardeşlerimize İzmir Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz.

Bu kez, alçak emellerine ulaşamadan polisimizin jandarmamızın güzel bir koordinasyon içerisinde son 10 gündür bölgede aldıkları tedbirler çok büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuştur.

BU MİLLETİN KARDEŞLİĞİNİ BOZMAK İSTEYEN HER KİM OLURSA OLSUN ASLA BUNU BAŞARAMAYACAKTIR

Şimdi yaralılarımızı ziyaret edeceğiz, şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz ve operasyonda kahramanlık gösteren polis arkadaşlarımızı da bu vesile ile görmüş olacağız. Tekrar hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmirimize ülkemize geçmiş olsun. Şunu milletimiz bilmelidir ki İzmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacaktır. Milletimiz kardeşliği birliği beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor.

BİR OLAYI DEAŞ YAPIYOR, SONRASINI PKK YAPIYOR SONRASINI FETÖ YAPIYOR

Ancak son zamanlarda görüyoruz ki Türkiye'nin başını ağrıdan enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladılar. 8 saat biri çalışıyor, ondan sonra görevi diğerine veriyor o bitiyor diğerine veriyor 24 saat çalışıyorlar. Bu da terörün ideoloji, kutsalı hiç bir değeri olmadığını gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor, sonrasını PKK yapıyor sonrasını FETÖ yapıyor, böylece dönüşümlü yapıyorlar. Bizim güvenlik güçlerimiz bunlara nefes aldırmayacak. Bunlar bitişin göstergesidir. Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele ama bu mücadelenin mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Amaçları korkuya sevk etmek ve ülkenin bütün değerlerini aşındırmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Hükümetimiz İçişleri Bakanlığımız bütün silahlı kuvvetlerimiz askerimiz polisimiz jandarmamız korucularımız herkes 24 saat kış demeden kar demeden gece demeden gündüz demeden görevlerinin başındadır.

Büyük bir azim ve heyecanla ülkemizin milletimizin selameti için huzuru için canla başla çalışmaktadır. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum, teşekkür ediyorum.