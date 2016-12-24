Baþbakan Binali Yýldýrým TÝM-Hizmet Ýhracatçýlarýna Ödül töreninde konuþuyor

Baþbakan Yýldýrým'ýn konuþmasýnda satýrbaþlarý:

Bu sene bütün her þeye raðmen miktar olarak artmamýz var parasal olarak az da olsa artmamýz olacak. Ama 2017 bundan daha güzel olur. Hiç karamsar olmaya lüzum yok

Bunlar Türkiye'nin aydýnlýk geleceðinin sancýlarýdýr, doðum öncesi sancý gibidir. 2017'ede Türkiye bambaþka bir konumda olacak, hak ettiði yeri tam anlamýyla almýþ olacak.

Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaþ var. Güney sýnýrlarýmýz boyunca büyük tehditler altýndayýz. Bu tehditleri bertaraf etmek insanýmýzýn mal ve can güvenliðini korumak için sadece kendi topraklarýmýzda mücadele etmek yetmiyor. Dýþardan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazým. Onun için Fýrat Kalkaný var.

Kilis'e Gaziantep'e o roketler füzeler düþtüðü zaman oradaki masum insanlarýn hayatý karardýðý zaman ne diyeceðiz biz insanlara? Onun cevabýný o bombalarý atanlarý bulunduðu yerde etkisiz hale getirerek yapýyoruz. Bizim kimsenin topraðýnda gözümüz yok ama insanýmýzýn hayatý, mal ve can güvenliði bizim için her þeyin üzerindedir.

Türkiye bugün bunu kendi sýnýrlarý içerisinde baþaracak, sýnýrlarý dýþýnda da kontrol altýna alacak gücesahiptir. Yaptýðýmýz budtur, bunu yaptýðýmýz için bakýn bütün dünya Halep'i seyrediyor.

Orada da Türkiye vardý, oradan 45 milyon insaný ateþin içinden alýp hayata kazandýran yine Türkiye oldu. Ülkemizin gücünü hafife almayalým. Bütün bunlar gelip geçici þeyler.

Biz diyoruz ki dünya bölgesel ve küresel sorunlara karþý sorumlulukta adil olsun. Kültfetleri bizim üzerimize nimetleri de kendi hanelerine yazmasýn. Herkes sýrtýmýzý sývazlýyor. Ya Türkiye insanlýða ders veriyor, þu kadar mülteciye ev sahipliði yapýyor. Tamam yapýyoruz da siz ne yapýyorsunuz? Sorunlarý çözmek için fedakarlýk yapýyor musunuz elinizi taþýn altýna koyuyor musunuz?

Gelin insanlarý kurtaralým, insanlðý öldürmeyelim. Biz bunu söylüyoruz ve bu noktaya geliyorlar. Bunu da görmekten doðru bir iþ yaptýðýmýzý daha iyi anlýyoruz ve buun yapmaya da devam edeceðiz.

Türkiye'nin ekonomisin üreterek, ürettiðini satarak milyonlarca insanýmýza iþ aþ vererek ortaya koydunuz.

Önümüzde daha çok mesafe var, daha çok yapmamýz gereken iþ var. Türkiye'nin kaynaklarý bugün geldiðimizin iki katýný rahatlýkla yapacak kapasiteye sahip.

Almanya'da yaþayan bir Giresunlu delikanlý var. Oyunlarýn listebaþýný o yapýyor. Türkiye'de gelip yatýrým yapacak. Öngördükleri 500 milyon dolar. Anlattýklarýný benim hafýzamýn almadýðý bir dünya ama düþününce çok zor deðil.

Saðlýkta biz hakikaten küresel anlamda her ülkenin bir anlamda gýpta ile baktýðý örnek alacaðý bir dönüþümü gerçekleþtirdik. Alt yapýda ulaþýmda Avrasya Tüneli dünyada kriz var.