Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti

Türkiye'nin siber ordusu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Vatansever siber güvenlik uzmanı arıyoruz” çağrısıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren ‘hacker’lar, kurumda göreve başladı. Artık devlet için çalışan ‘beyaz şapkalı hacker’lar vatandaşlar için güvenlik önlemlerini anlattı.