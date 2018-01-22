Başbakan Binali Yıldırım'dan başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atılan havan mermisi sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde aileyi ziyareti sırasında telefonda aileyle görüşen Başbakan Yıldırım, "Allah mekanını cennet etsin kardeşimizin. Acılarını paylaşıyoruz. Bu alçakların yanına bırakmayacağız. Allah inancınızı, metanetinizi daim etsin. Ülkemizin birliği ve teminatı için inşallah bu belaları defedeceğiz. Milletimize yönelen bu saldırıları tamamen ortadan kaldıracağız. Allah sağlık sıhhat versin, başınız sağ olsun. Tüm aile halkına selam ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.

"Gerekirse ben de annesi de gideriz"

Acılı baba Bostan Elitaş da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Sayın Başbakanım, benim 7 oğlum var. Gerekirse ben de annesi de gideriz." dedi.