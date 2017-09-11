İnönü ilçesinde 30 yıl önce gerçekleştirilen etkinliklerde 'Yoğurt Bakanı' olarak tanınan Ali Fuat Kasap, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ile Eskişehir Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasında bir araya gelerek sohbet etti. Sohbette İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçeye has manda kaymağı ve yoğurdu ile ilgili belediyenin yaptığı çalışmaları aktarırken 'Yoğurt Bakanı' Ali Fuat Kasap da İnönü ilçesinin Türkiye çapında üne sahip manda kaymağı ve yoğurdunun faydalarını Başbakan Binali Yıldırım'a anlattı.

Ayrıca İnönü ilçesinde üretilen manda sütü; B 12 bakımından zengin, doğal antibiyotik içeriyor. E ve A vitaminlerine dönüşen öncü maddelerin daha fazla olduğu manda sütü, bir taraftan süt şekeri düşük olması, diğer taraftan kalsiyum bakımından zengin olması ve diğer sütlere oranla daha fazla yağ barındırdığı için, içen kişiye zindelik ve enerji vermesi ile biliniyor. Kaymağı ve yoğurdu da sofraların aranan ürünleri arasında yer almaktadır.