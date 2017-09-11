Başbakan Yardımcısı Akdağ: Arakan'da geçici barınma kampları oluşturacağız Arakan'a yardım toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakan'da geçici barınma kampları oluşturulacağını ve ve destek sağlanacağını belirterek, 'Kızılay'da Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile STK'lar da dahil olmak üzere ciddi bir kampanya başlatacağız' dedi.