Hükümetten Kandil’e operasyon mesajı: Her an her şey olabilir Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bozdağ, Kandil'e yönelik harekat konusundaki soruya verdiği yanıtta, 'her an her şey olabilir' dedi.