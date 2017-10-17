Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan torba yasa açıklaması

Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, Bursa'nın Mudanya ilçesinin Zeytinbağı beldesi ile Kumyaka, Dereköy, Mesudiye, Hançerli, Eğerce, Söğütpınar, Yalıçiftlik ve Mirzeoba mahallelerindeki 3 bin ailenin tapu sorununun çözüleceğini bildirdi.

Vatandaşların o yılların koşullarında iskan kayıtlarına işletemedikleri arazilerin tapusuna bu sayede kavuşacaklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Üzerinde tarım üretimi gerçekleştirdikleri arazilerin çok az bir kısmını resmi olarak belgelendirebilen vatandaşlar, tapu kayıtlarındaki farklılıklar nedeniyle uzun yıllar sorunlar yaşadı. Eski kayıtlardaki tutarsızlıklar sebebiyle hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar konuyla ilgili taleplerini sıklıkla siyasilere iletiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda Mudanya ve Bursa'nın bazı ilçelerine mübadele ile yerleşen vatandaşların, tapularıyla ilgili bazı sorunları torba yasaya eklenen yeni düzenlemeyle çözüme kavuşacak. Tapu sorununu çözecek düzenleme Mecliste görüşülecek torba yasaya eklendi."

Torba yasaya eklenen düzenleme şöyle: