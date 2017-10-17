Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan torba yasa açıklaması
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda Mudanya ve Bursa'nın bazı ilçelerine mübadele ile yerleşen vatandaşların tapularıyla ilgili bazı sorunları, torba yasaya eklenen yeni düzenlemeyle çözüme kavuşacak.' ifadesini kullandı.
- AA
Çavuşoğlu, yazılı açıklamasında, Bursa'nın Mudanya ilçesinin Zeytinbağı beldesi ile Kumyaka, Dereköy, Mesudiye, Hançerli, Eğerce, Söğütpınar, Yalıçiftlik ve Mirzeoba mahallelerindeki 3 bin ailenin tapu sorununun çözüleceğini bildirdi.
Vatandaşların o yılların koşullarında iskan kayıtlarına işletemedikleri arazilerin tapusuna bu sayede kavuşacaklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Üzerinde tarım üretimi gerçekleştirdikleri arazilerin çok az bir kısmını resmi olarak belgelendirebilen vatandaşlar, tapu kayıtlarındaki farklılıklar nedeniyle uzun yıllar sorunlar yaşadı. Eski kayıtlardaki tutarsızlıklar sebebiyle hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar konuyla ilgili taleplerini sıklıkla siyasilere iletiyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda Mudanya ve Bursa'nın bazı ilçelerine mübadele ile yerleşen vatandaşların, tapularıyla ilgili bazı sorunları torba yasaya eklenen yeni düzenlemeyle çözüme kavuşacak. Tapu sorununu çözecek düzenleme Mecliste görüşülecek torba yasaya eklendi."
Torba yasaya eklenen düzenleme şöyle:
26 Nisan 2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu arazileri doğrudan satın almak için başvuruda bulunan ve tespit ve tebliğ edilen rayiç bedeli itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu fıkraya göre hak sahibi sayılır.
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