Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Dünya mazlumlarının umudu AK Parti

AK Parti İzmit İlçe teşkilatı 4. Olağan Gençlik Kolları kongresi, Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, partinin il ve ilçe teşkilatı yönetimi ve partililer katıldı. Aykut Çağlayan’ın başkanlığa seçildiği kongrede söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Dünya mazlumlarının umudu Türkiye, Dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan, Dünya mazlumlarının umudu AK Parti” dedi.

Anadolu topraklarında bin yıllık davanın bugünkü adının AK Parti olduğunu söyleyerek sözüne başlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Biz olaya hiçbir zaman bir siyasi parti gözüyle bakmadık. Bin yıllık bir davamız var ve bu davanın bugünkü adı AK Parti. Onun için her birimiz birer dava insanıyız. Her birimiz, tarihimizin bize yüklediği emaneti taşımak ve gelecek nesillere çok daha güçlü bir Türkiye, Dünya’nın umudu olan bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmayı misyon edinmiş dava insanlarıyız. Yapmamız gereken çok iş var. Atmamız gereken çok adım var. Dünya mazlumlarının umudu Türkiye, Dünya mazlumlarının umudu Recep Tayyip Erdoğan, Dünya mazlumlarının umudu AK Parti” dedi.

Konuşmaların ardından kongrede göreve gelen AK Parti İzmit Gençlik Kolları yönetiminin protokol ile birlikte poz vermesiyle program sona erdi.