Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: İstanbul Kudüs için tek ses, tek yürek oldu

Haliç Kongre Merkezi’ndeki gösteriye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, siyasetçi, iş ve sanat dünyasından isimler ve yüzlerce Kudüs sevdalısı aynı çatı altında buluştu. Kudüs Platformu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan program, içeriği kadar dev oyuncu kadrosu ve yüksek teknolojinin kullanıldığı görsel alt yapısıyla izleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Kültür ve sanatın dili ile evrensel mesajların verildiği gösteride, 130 devlet tiyatrosu sanatçısı rol alırken, 70 kişilik teknik ekip sahne gerisinde görev yaptı. Sahne ile bütünleşen video mapping uygulaması, görsel zenginliği en üst seviyeye taşıdı. Ses efektleri ve müzikle zenginleştirilen performans, Türkiye’nin Kudüs konulu en büyük sahne performansı oldu. Tarihi gecenin hazırlık çalışmaları 1 yıl sürerken, Genel sanat yönetmenliğini Murat Salim Tokaç ve Necat Bilecik üstlendi. Yönetmen Ebru Kara ile Drama yönetmeni Koray Aydın tarafından sahneye konulan gösterinin dekor ve kostümlerinde ise Can Günay Tuna’nın imzası bulunuyor.

“Kudüs bizim için öncelikle bir mektep olmalı”

Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu da amaçlarının dikkatleri Kudüs üzerine yoğunlaştırmak olduğunu ve Kudüs’ün bir mektep olması gerektiğini kaydetti. İbrahimhakkıoğlu şunları söyledi:

“Bu bir hak ve batıl davasıdır. Haktan yana olanları vicdanı kararmamış herkesi diline, dinine, ırkına, bakmadan bu davaya dahil etmeye mecburuz. Bir ayağımız mutlak hakikatin merkezinde sabit kalacak şekilde, bütün alemleri dolaşabilen bir dil kurmalıyız. Elbette bu dilin kurulmasının kolay olmayacağı aşikardır. Çünkü ezberlerlerimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız. Her şeyden önce Kudüs’te hak iddia etmek yerine Kudüs’ün manevi kimliğinin hakkını gözetmek bizim ve semavi din mensuplarının boynunun borcudur. Platform olarak bu düşünceler ile yola çıktık. Gündem olması itibariyle göründük. Bizim derdimiz görünür olmaktan ziyade, düzgün iş yapabilmekti. Çok şükür sesimiz karşılık buldu.”

“Kudüs kutsal bir şehirdir”

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “İnsanlık tarihinin sessiz ve kederli tanığı olan Kudüs, üç semavi din için de kutsal bir şehirdir. Ancak bu önemine karşılık tarih boyunca belli dönemler dışında yeterli ihtimamla korunması mümkün olmamıştır. Tarihte 2 defa yok olan Kudüs, 23 defa işgal edilmiş, 52 defa saldırıya uğramış, 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarılmış yeryüzünün en kadim şehridir. Nice peygamberlerin kutsal yurdu, Selahaddin’in amentüsü, Yavuz’un iftiharı, Hz. Davud’un rüyası; ilk kıblegah, Selam Yurdu olan Kudüs, bugün ne yazık ki Filistinlilerin kanı, kadınların ve çocukların gözyaşı ile anılır oldu. Selahaddin Eyyubi’den, Yavuz Sultan Selim’e, şanlı fatihlerinin muzaffer kılıçlarının gölgesinde; barış, huzur, adalet ve hoşgörü içinde yaşayan Kudüs, bugün adeta bir yeryüzü cehennemine döndürülmek isteniyor” dedi.

Binlerce yıldır rahmet ve bereketin yağdığı Kudüs üzerine oynanan oyunların asla başarılı olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, “Yeryüzünün incisi, yerin göğe en yakın olduğu avlusu, binlerce yıldır rahmet ve bereketin yağdığı Kudüs üzerine oynanan oyunlar asla başarılı olamayacaktır. Kudüs’ü cehenneme döndürmek isteyenlerin hevesleri kursağında kalacaktır. Özellikle belirtmek isterim ki, Türkiye ahuvah içinde Kudüs için ağlamakla yetinen bir ülke olmamıştır. Aksine şu son krizde ilk andan itibaren etkin bir şekilde bu süreçte rol oynadık. Bilindiği üzere İslam aleminin yanısıra çatışma istemeyen tüm kesimlerin umudu haline gelmiş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak ilk andan itibaren ülke liderleri ile telefon diplomasisi gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti ilan edilmiştir. Ardından Birleşmiş Milletler’de ABD’nin tüm tehditlerine rağmen 193 ülkenin 128’i Kudüs tasarısına destek vermiştir. Kudüs’ü İsrail’e başkent yapma hayallerine kapılmış ABD’ye boyun eğmeyen 128 ülke, Kudüs’ün nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir” şeklinde konuştu.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Kutsal şehir Kudüs’ün fethedilmesi, İslam’la tezyin olunması ve mamurlaştırılması yolunda mücadele veren devlet adamları, komutanlar ve şehitlerin aziz hatırasına sunulan bir saygı duruşu, bir minnet ifadesi olarak yola çıkan ‘Zamanın Kudüs’ü, Kudüs’ün Zamanı’ adlı sahne gösterisinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bu dramatik ve aynı zamanda belgesel niteliğindeki bu gösterinin yükselen Kudüs davasına katkı sunmasını temenni ediyorum. Kudüs, İsra’nın ikinci durağı, Miracın ise ilk basamağıdır. Ümmetin ilk kıblesi olan Kudüs, tüm Müslümanların harim-i izzeti ve namusudur. Bu namusa hakkıyla sahip çıkmayı niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.