Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın sandığından 'Evet' çıktı
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oy kullandığı sandıktan 'Evet' çıktı.
- DHA
Veysi Kaynak'ın okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 319 seçmenin kayıtlı olduğu 1158 nolu sandık, saatlerin 16.00'yı göstermesinin ardından görevliler tarafından açılarak sayılmaya başlandı. 286 seçmenin oy kullandığı sandıktan 220 'Evet' çıkarken 61 'Hayır' çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
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