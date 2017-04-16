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Başbakan Yardımcısı Kaynak'ın sandığından 'Evet' çıktı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oy kullandığı sandıktan 'Evet' çıktı.

  • DHA
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Veysi Kaynak'ın okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 319 seçmenin kayıtlı olduğu 1158 nolu sandık, saatlerin 16.00'yı göstermesinin ardından görevliler tarafından açılarak sayılmaya başlandı. 286 seçmenin oy kullandığı sandıktan 220 'Evet'  çıkarken 61 'Hayır' çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.
 

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