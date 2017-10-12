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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Vize konusu fazla abartıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD ile yaşanan vize krizini değerlendirdi. Şimşek, krizin yakın zamanda aşılacağını söyledi.

  • İHA
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ABD'de konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, vize krizine ilişkin "Vize sorunu geçici bir sorun ve kısa zamanda sona erdirileceğini umuyorum. Birbirimizi iyi anlamalıyız, iyi ilişki kurmalıyız. Bunları yaparsak bütün sorunlar çözülür. Türkiye keyfi tutuklama yapmıyor, hukuk sistemi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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