Akdağ, TRT Haber canlı yayınında katıldığı programda, Arakan'a yardım kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.

Arakan'daki insanlık ayıbına güçlü bir sesle karşı çıkan, bu ayıbı ilk ifade eden ülkenin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Akdağ, Erdoğan'ın dünyayı ayağa kaldırdığını, 30'un üzerinde devlet başkanı ile görüştüğünü hatırlattı.

Meseleyi dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sahiplenmesi için Türkiye'nin büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyen Akdağ, "Bunun semeresini biraz aldık. BM Güvenlik Konseyi bunun kabul edilemeyeceğini oy birliği ile kabul etti. Bu pek rastlanan bir şey değil." diye konuştu.

Türkiye'nin, Arakan'daki insanlara yardım etmek için her zaman hazır olduğuna işaret eden Akdağ, birkaç gün önce 20'ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisiyle toplantı yaptığını, sivil toplum örgütlerinin tecrübelerini ve gönüllerini bu işe koymaya hazır olduklarını belirtti.

Arakan için AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortak kampanyası başlatıldığını anımsatan Akdağ, vatandaşların hesap numaralarına ve yardım bilgilerine "www.arakanasahipcik.org" adlı web adresinden ulaşabileceklerini bildirdi.

Akdağ, "Bugün öğleden sonra aktif olacak SMS numarası da hazırladık. 'Arakan' yazıp 1866'ya mesaj gönderen vatandaşlarımız 10 lira bağışta bulunmuş olacaktır." bilgisini paylaştı.

- "Kalıcı destek vermeyi istiyoruz"

Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Müslümanların barınma yerlerinin yeterli olmadığını, sağlık çalışanı ve doktor bulunmadığını, salgın hastalıklar için uygun bir ortam oluştuğunu vurgulayan Akdağ, "Diplomatik çabalarımızla Bangladeş'te çok ciddi ve kalıcı destek vermeyi istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Bangladeş hükümeti de gelenlerin geri dönmesini istiyor. Onlar da fakir bir ülke. Eğer Bangladeş hükümeti bu meselede anlayış, iyi niyet gösterirse bu işin maddi yükünü çekmeye hazırız." diye konuştu.

Vatandaşları Arakan'a yardım konusunda duyarlı olmaya davet eden Akdağ, ciddi miktarda yardım geleceğini düşündüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretine kendisini de dahil ettiğini söyleyen Akdağ, "Orada görüşmeler yapılacak. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Türkiye bütün gücünü kullanarak bu meseleyi canlı tutmaya, uluslararası toplumun bu meseleye sahip çıkması için çalışmaya devam edecek. Şu anda yapabileceğimiz bu." dedi.

Akdağ, Türkiye ve ülkenin Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ın dünyanın vicdanı olmaya devam ettiğini anlattı.

Mültecilere hem kapılarını hem de gönlünü açan Türkiye'de, geçici barınma merkezlerinde verilen hizmetin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını söyleyen Akdağ, Türkiye'nin, geçici sığınma alanları oluşturma, hizmet verme, kamp kurma ve bunları çok kısa sürede yapma konusunda mahir ülke konumuna yükseldiğine işaret etti.

- "Sadaka vermekle malın eksilmez"

Akdağ, oynanan bütün oyunlara rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Ben inanıyorum ki bir taraftan hükümetin çalışmaları, milletin dimdik ayakta duruşu, Cumhurbaşkanımızın arkasında durması çok önemli faktör ama bu işin zahir kısmı. İşin maneviyatına baktığınızda Allah bereket veriyor. Biz buna inanıyoruz. Sadaka vermekle malın eksilmez, o senin malının bereketi olur. Biz de millet olarak bu mazlumlara yardım ettikçe Allah bizim bütçemizin bereketini arttırıyor, ekonomimiz gelişiyor. Ben buna yürekten inanıyorum. Elbette siz her türlü tedbiri alacaksınız, çalışacaksınız, ekonomiyi ayakta tutmak için gayret edeceksiniz. Bunları yapıyoruz ama bereket diye bir şey gerçekten var."

Muhalefetten ve diğer kesimlerden "Bizim başka işimiz mi yok, bunlara para harcıyoruz." diyenlerin çıkabildiğine değinen Akdağ, "Milletimizin yüzde 98'i yaptığımız işin doğru olduğuna inanıyor ve bunu bize de söylüyor. 'Veren el' durumundayız, bunun için Allah'a hamd etmeliyiz. Allah korusun 'alan el' durumunda da olabilirdik." ifadelerini kullandı.

- "Önümüzdeki yıllarda önemli adımlar atacağız"

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akdağ, meseleye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın doğrudan sahip çıktığını belirtti.

Yatırımın istihdam, ekonomik büyüme ve refahın temeli olduğuna değinen Akdağ, Türkiye'ye dışarından yatırım gelmesi için çaba sarf edildiğini söyledi.

Dünya Bankasının raporuna göre, Türkiye'nin yatırım yapma kolaylığı açısından 69'uncu sırada olduğunu, bu konuda mesafe alınması gerektiğini vurguladı.

Yatırım alanına ilişkin bürokratik engellere dikkati çeken Akdağ, "İşin üzerinde yoğun biçimde çalışıyoruz. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza götüreceğim. Ben inanıyorum ki bu konuda önümüzdeki yıllarda önemli adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.