Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türkiye'ye ekonomisi güçlendikçe Türk Lirasına olan güven artar

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası piyasalarda dolar/TL'nin yılın en düşük seviyesine gerilemesine ilişkin, "Günübirlik bir hareket üzerine yorum yapmıyorum, inşallah Türkiye ekonomisi güçlendikçe Türkiye'ye olan güven, Türk lirasına olan güven de artar." dedi.

Şimşek, beraberinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Uluslararası piyasalarda dolar/TL'nin beklentileri karşılayamayan ABD "istihdam" raporunun ardından sert bir şekilde 3,44 seviyelerinden 3,42'nin altına gerileyerek yılın en düşük seviyesini görmesine ilişkin soru üzerine Şimşek, bu durumun sebebinin kısmen Türkiye ekonomisinin tekrar yüksek büyüme patikasına oturmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin güçlendiğini ve geçen seneki sıkıntıları tamamen geride bıraktığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: