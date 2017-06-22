Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Azınlık Vakıflarının iftarına katılıyor
Azınlık Vakıfları, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın katılımıyla iftar yemeği düzenliyor.
Azınlık Vakıfları'nın "Geleneksel İftar Yemeği" Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın katılımıyla bu akşam düzenlenecek.
İftar MAREV Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilecek.
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