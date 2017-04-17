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Başbakan Yardımcısı Canikli'den OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Gol olduktan sonra veya takım galip geldikten sonra 1-0 ile 3-0 arasında bir fark yoktur. Galip geldikten sonra 3 puan haneye yazılmıştır. Olayı böyle değerlendirmek lazım' dedi. Canikli, OHAL'in uzamasına ilişkin Bakanlar Kurulu'ndan önce Milli Güvenlik Kurulunun toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal'i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi.

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A Haber yayınında Murat Akgün'e 16 Nisan referandumundan çıkan zaferi değerlendiren Canikli, "Sonuç ortadadır, tam bir zaferdir bu! Sonuç itibari le bir halk oylamasıdır ve bunun kuralları bellidir. Dolayısıyla 50+1 alan taraf bu iş başarmış olur. Bunun ötesi yoktur. Yani gol olduktan sonra veya takım galip geldikten sonra 1-0 ile 3-0 arasında bir fark yoktur. Galip geldikten sonra 3 puan haneye yazılmıştır. Olayı böyle değerlendirmek lazım" dedi.

FLAŞ OHAL AÇIKLAMASI

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu toplantısından önce Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) toplanacağını, kurulun Olağanüstü Hal'i uzatma konusunu da ele alacağını söyledi. (Sabah)

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