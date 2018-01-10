Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başbakan Yıldırım, 'AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunarak geliştirilmesinin demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti.

Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, basın ve ifade hürriyetinin kullanılmasını hayati derecede önemsediğini ve daima teşvik ettiğini vurgulayan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkanlarımızı seferber etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Medya bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymalarının, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almalarının ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmalarının da önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özgürlükleri kötüye kullanmayı, terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapmayı ve belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmayı gazetecilik faaliyeti olarak telakki etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularla Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, bütün basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

Yunanistan'da göstericiler Çalışma Bakanlığını işgal etti

İşte dünyadaki en büyük hava kuvvetleri 2018 listesi

İşte dünyadaki en büyük hava kuvvetleri 2018 listesi

Rus kız aylarca uğraştı!

Rus kız aylarca uğraştı!

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

Günün transfer haberleri (9 Ocak 2018)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA