Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz sonrası zarar gören Meclis makamını ilk kez ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişiminde yapılan saldırılar sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük hasar görmüştü. Meclis binasının çeşitli yerlerine yapılan saldırılar, Meclis’te büyük hasara yol açmıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis’teki makamı da büyük hasar almış, tadilata sokulmuştu. Yıldırım’ın makamının tadilatı tamamlandı. Genel Kurul’da gerçekleştirilecek 26. Dönem 3. Yasama yılı açılış oturumuna katılmak üzere Meclis’e gelen Başbakan Yıldırım, Meclis’teki makamına 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilk ziyaretini yaptı. Başbakan Yıldırım’a Bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti. Kısa bir süre makamında kalan Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere makamından şeref holüne geçti.