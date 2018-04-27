Başbakan Yıldırım 24 TV'de

Başbakan Binali Yıldırım 24 TV'de 24 Haziran seçimlerini değerlendiriyor

GÜL ADAY OLACAK MI?

Aday olursa olur, olmazsa olmaz. "Ben partimin yanındayım" demeliydi. Başka bir yerlere savruldu gitti.

AYRINTILAR GELİYOR...