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Başbakan Yıldırım 24 TV'de

Başbakan Binali Yıldırım 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

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Başbakan Binali Yıldırım 24 TV'de 24 Haziran seçimlerini değerlendiriyor

GÜL ADAY OLACAK MI?

Aday olursa olur, olmazsa olmaz. "Ben partimin yanındayım" demeliydi. Başka bir yerlere savruldu gitti.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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