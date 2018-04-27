Başbakan Yıldırım 24 TV'de

<p> Başbakan Binali Yıldırım 24 TV'de 24 Haziran seçimlerini değerlendiriyor</p> <p> <strong>GÜL ADAY OLACAK MI?</strong></p> <p> Aday olursa olur, olmazsa olmaz. "Ben partimin yanındayım" demeliydi. Başka bir yerlere savruldu gitti.</p> <p> AYRINTILAR GELİYOR...</p>
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