Başbakan Yıldırım, 3 ülkenin başbakanlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic’i Vahdettin Köşkü'nde verdiği çalışma yemeğinde ağırladı. Başbakan Yıldırım ve konuk liderler görüşme öncesi İstanbul Boğazı'nda fotoğraf çektirdi. Yıldırım ve konuk liderlerin ülke gündemleri ve dünya gündemlerine ilişkin konuştukları öğrenildi. Toplantı sonrası Başbakan Yıldırım ve konuk liderler Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan Slovenya-Sırbistan Eurobasket 2017 final maçını izleyecek.