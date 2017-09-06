Başbakan Yıldırım 300 ambulansın dağıtım törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 300 ambulansın dağıtım törenine katıldı. Törende Başbakan, öncelikli olarak vatandaşların hiç ambulans ile ilgilerinin olmasını istenmediğini, ancak hayatın bir gerçeği olarak zorunluluk halini aldığını, törene katılan ambulans çalışanlarına memleketin her köşesinde 81 ilinde 980 ilçesinde, 50 bin köyünde, vatandaşa hizmet edileceğini ve kendisinin de buna yürekten inandığını belirtti.

Hükümetin geçtiğimiz 15 yılda, Türkiye’de pek çok alanda köklü reformlar yaptığını ve yapılan reformların bütün alanlarda yayılmasına özen gösterildiğini belirten Başbakan Yıldırım, özelikle sağlık ve ulaşım alanlarında çok büyük ivmeler alındığı söyledi.

EMS Mobil Sistemler A.Ş’nin Genel Müdürü Mevlüt Şahin de şöyle konuştu: “Öncelikle üretimini gerçekleştirdiğimiz ambulansların dünyanın birçok yerinde hayat kurtarıyor olması hem ülkemiz hem şirketimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. EN 1789 +A2 standardına uygun ürettiğimiz ambulanslar dünyanın bir çok ülkesinde tercih ediliyor. Ambulansların ülkemiz için hayırlı olması diliyoruz".