Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başbakan Yıldırım 300 ambulansın dağıtım törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen 300 ambulansın dağıtım töreninde, ambulans çalışanlarına memleketin her köşesinde 81 ilinde 980 ilçesinde, 50 bin köyünde, vatandaşa hizmet edileceğini ve kendisinin de buna yürekten inandığını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 300 ambulansın dağıtım törenine katıldı. Törende Başbakan, öncelikli olarak vatandaşların hiç ambulans ile ilgilerinin olmasını istenmediğini, ancak hayatın bir gerçeği olarak zorunluluk halini aldığını, törene katılan ambulans çalışanlarına memleketin her köşesinde 81 ilinde 980 ilçesinde, 50 bin köyünde, vatandaşa hizmet edileceğini ve kendisinin de buna yürekten inandığını belirtti.
 
Hükümetin geçtiğimiz 15 yılda, Türkiye’de pek çok alanda köklü reformlar yaptığını ve yapılan reformların bütün alanlarda yayılmasına özen gösterildiğini belirten Başbakan Yıldırım, özelikle sağlık ve ulaşım alanlarında çok büyük ivmeler alındığı söyledi.
 
EMS Mobil Sistemler A.Ş’nin Genel Müdürü Mevlüt Şahin de şöyle konuştu: “Öncelikle üretimini gerçekleştirdiğimiz ambulansların dünyanın birçok yerinde hayat kurtarıyor olması hem ülkemiz hem şirketimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. EN 1789 +A2 standardına uygun ürettiğimiz ambulanslar dünyanın bir çok ülkesinde tercih ediliyor. Ambulansların ülkemiz için hayırlı olması diliyoruz".

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BM'den Türkiye'nin Arakan teklifine destek

BM'den Türkiye'nin Arakan teklifine destek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA