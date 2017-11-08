Başbakan Yıldırım: FETO'nun iadesinin önünde hiçbir engel yok

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajıyla ilgili sözlerine dair, "Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bu konular diğer partiler tarafından gündeme getirilirse biz de gayet tabii ki her türlü öneriyi birlikte oturur, değerlendiririz. Artılarıyla, eksileriyle değerlendirir, karar veririz. Yani tek başımıza değiliz ki 'kalksın, artsın, eksilsin' demek çok anlamlı olmaz." dedi.

ABD ile ilişkiler

"Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz." ifadelerini kullanan Yıldırım, " Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız." şeklindi konuştu.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Başbakan Yıldırım: 'Biz yönetimde istikrardan yanayız'

Vize sayısı 400'ten 100'e düştü.

'FETÖ'nün iadesinin önünde hiçbir engel yok'