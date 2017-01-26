Baþbakan Yýldýrým, Adli Veri Bankasý Tanýtým Töreni'nde konuþuyor.

Baþbakan Yýldýrým'ýn konuþmasýndan bazý satýrbaþlarý:

BÝZ BU ADIMLARI O GÜNKÜ KRÝZÝN ARDINDAN ATTIK

Bugün kamuoyunda vatandaþlar arasýnda yargý ile ilgili algý henüz istediðimiz düzeyde deðil. Hedefimiz yüzde 75 ve üzeri olmalý. Birçok alanda AK Parti hükümetlerinde vatandaþ memnuniyeti yüzde 70'in üzerinde gerçekleþti. Saðlýkta, ulaþýmda, eðitimde vatandaþý ilgilendiren konuda memnuniyet oraný yüzde 70 ve üzerinde. Yargýda geldiðimiz bu noktada haksýzlýk etmeyelim, sadece yargýda yaþananlar deðil, maalesef son yýllarda adalet sistemimizde hiç hak etmediði bazý olaylarý birlikte yaþadýk. 2007 Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Türkiye bir yargý icadýyla karþý karþýya kaldý. 367 milletvekili olmadan mecliste Cumhurbaþkaný seçimi yapýlamayacaðý gibi yargý camiasýnýn duayeni sayýlan isimleri tarafýndan ortaya atýlan bir icat neticesinde seçim týkandý. Biz bugün Cumhurbaþkanlýðý sistemine giden adýmlarý o gün yaþanan kriz dolayýsýyla atmak zorunda kaldýk.

TATARINDAN KURTARDIK BETERÝNE RASTLADIK

Bizim yaptýðýmýz Anayasa deðiþikliðinin eksik kalan kýsmýnýn tamamlanmasýdýr. Olayý bu þekilde görmek lazým. Yargýyla ilgili þanssýzlýklarýmýz bununla sýnýrlý kalmadý. Daha sonra Erzincan'dan baþlayan sonra büyüyen yargýyla ilgili kamu vicdaný, vatandaþ vicdanýný yaralayan birtakým geliþmeler yargýyla ilgili yeni bir anayasa deðiþikliði yeni bir reformu gündeme getirdi. Burada amaç yargýdaki etnik yapýlanmayý, adam kayýrmacýlýðýný ortadan kaldýrmak, adalet mülkün temelidir prensibini akil kýlmaktýr. Bir tehlikeyi bertaraf ederken farkýnda olmadan baþka bir tehlikenin kapýmýzý çaldýðýnýn farkýna varamadýk. Bizim memlekette bir tabir var; tatarýndan kurtardýk beterine rastladýk.

TRAFÝKTE HIZ FELAKET ADALETTE HIZ BEREKETTÝR

FETÖ'cüler sinsi bir þekilde yargýyý kendi kirli emellerini kullanma cihetine gitmiþtir. 17-25 Aralýk, 15 Temmuz darbe giriþimi artýk bu aymazlýðýn, hukuk tanýmazlýðýn zirveye ulaþtýðý olaylar olarak karþýmýza çýktý. Bunlarý hep beraber yaþadýk. Ben uzun yýllar AK Parti hükümetlerinde Ulaþtýrma Bakanlýðý yaptým. Doðrusu biz hep þunu vatandaþa söylerdik; trafikte hýz felakettir, internette hýz berekettir. Þimdi buna þunu da ilave ediyorum, trafikte hýz felaket, adalette yargýda hýz berekettir. Yargýnýn hak ettiði güveni kazanmasý için yargýlamada hýzlanmamýz lazým. Geç kalan adalet adalet deðildir. Ýnsanlar adaletin erken tecelli etmesini, yüreðinin soðumasýný arzu ediyor.

ADALET DEVLETÝN TEMELÝ OLMAYINCA HÝÇBÝR ÞEY OLMAZ

Vatandaþ tarafýndan baktýðýmýz zaman geciken adalette yargýya olan güveni azaltýyor. Bu da bir gerçek. Bunun için adalet saraylarý yaptýk. Saraylar çok güzel, binalar çok güzel ama zarfla olmuyor. Mazruf, içerisi daha önemli, orada karar verilecek insanlar, alýnacak kararlar hepsinden daha önemli, bunu da biliyoruz. Biz çocukluðumuzda adalet mülkün temeli diye saðda solda gördüðümüzde, demek ki bu mahkemeleri bodrum katlara onun için yapýyorlar derdik. Gittiðimiz zaman bizim ilçeye alt katta, bodrumda mahkemeler, adli bölümler vardý, kaymakamlýðýn en altýnda, bunun sebebi buymuþ diye kendi kendimize yorum yapardýk. Allah'a þükür bugün adliye saraylarý bulunduklarý ilin, ilçelerin en gösteriþli, en itibarlý binalarý haline geldi. Evet adalet devletin temeli.

ADALET DEVLETÝN TEMELÝ OLMAYINCA HÝÇBÝR ÞEY OLMAZ

Vatandaþ tarafýndan baktýðýmýz zaman geciken adalette yargýya olan güveni azaltýyor. Bu da bir gerçek. Bunun için adalet saraylarý yaptýk. Saraylar çok güzel, binalar çok güzel ama zarfla olmuyor. Mazruf, içerisi daha önemli, orada karar verilecek insanlar, alýnacak kararlar hepsinden daha önemli, bunu da biliyoruz. Biz çocukluðumuzda adalet mülkün temeli diye saðda solda gördüðümüzde, demek ki bu mahkemeleri bodrum katlara onun için yapýyorlar derdik. Gittiðimiz zaman bizim ilçeye alt katta, bodrumda mahkemeler, adli bölümler vardý, kaymakamlýðýn en altýnda, bunun sebebi buymuþ diye kendi kendimize yorum yapardýk. Allah'a þükür bugün adliye saraylarý bulunduklarý ilin, ilçelerin en gösteriþli, en itibarlý binalarý haline geldi. Evet adalet devletin temeli.

Vatandaþýn beklentisi þu; soruþturma ve koðuþturma. Vatandaþýn söylediðini söylüyorum; yargý soruþturmayý havale etmiþ, koðuþturmayý bilirkiþiye havale etmiþ. Bunun adýna yargý diyorlar. Böyle deðil, bu haksýzlýk. Soruþturmanýn neden polise havale ettiði kanaati var. 17 Aralýk'ta biz bunu gördük. Dosyalarda savcýlarýn en son haberi oldu. Polis birisi isimsiz ihbarsýz ihbarda bulunuyor. Bu masada oturan ihbar ediyor, yanýndaki masada oturan onu alýyor sýnýrsýzca dinlemeler, hukuka uymayan delil toplamalar, sonuçta þu kadar dosyayla savcýdan komut alýp, iþlem baþlatýyor. Bu yol yol deðil. 17 Aralýk'ta bütün foyalarý ortaya çýktý. Ýsim vermeyeceðim. Benim en yakýnýmdaki insana dinleme yapýlýyor. Bunu bir þekilde ben öðreniyorum. O dönemdeki Ýçiþleri Bakaný'na söylüyorum, dinleme var diyorum. Gidiyor ilgili birime, deniyor ki, "Böyle bir þey yok"

"Olmaz" diyorum, gidin bir daha bakýn. UYAP'a bakýyorlar, UYAP'da yok, polisin dosyalarýnda bakýyorlar orada yok. Ýki gün sonra dinleme kesiliyor. Sonra ikinci hakimlikten yapýlan bu dinleme dördüncü hakimlikten tekrar baþlýyor. Tekrar arkadaþlarý yola çýkarýyoruz. Gidip geliyorlar yine bir þey yok. Bu dosya 17 Aralýk'ta önümüze çýkan dosya. Ne UYAP'ta var ne dosyada. Tamamen masa altý bir çalýþma. Yani yasadýþý bir yasal iþlem. Bu camiaya yakýþýr mý? Camianýn itibarýný aþaðýya çeken onlarca olay yaþadýk. Allah'a þükür bunlar geride kaldý. 15 Temmuz Türkiye için her bakýmdan bir milat oldu. O gece savcýlarýmýzýn, elimizdeki vatansever asker, polis, emniyet müdürlerimizle beraber ayný anda gözaltýlarý baþlattýlar. Ýþte o zaman bu alçaklar, asker kýlýðýndaki teröristler bir kez daha gördüler ki, bu ülkenin vatansever evlatlarý FETÖ'cülere, bölücülere bu ülkeyi asla teslim etmeyecek.