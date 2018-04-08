Başbakan Yıldırım: Bir yerde Türk askeri varsa, orada emniyet ve barış vardır

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

Burada yaptığınız görev, Türkiye'deki silah arkadaşlarınız Fırat Kalkanı operasyonu'nda Zeytin Dalı Operasyonu'nda yaptıklarından farklı değil. Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, barış için huzur için, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştı, Kosova'da tek meselemiz barıştı, ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamak. Bizim askerimiz El Bab'da, Suriye'de hep barış için vardır.

Kahraman ordumuz, bulunduğu her ülkede, barış için, huzur için vardır. Tek amacımız var; barışı sağlamak. Türk askeri, her nereye giderse oranın halkı tarafından da sevinçle karşılanıyor.

Afganistan halkı, omuzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde kucaklamak istiyorsa Afrin'de de aynını yaşıyoruz. Bir yerde Türk askeri varsa orada güven, emniyet, hakkaniyet, barış vardır.

Afgan halkının yanında olmak bizim gururumuzdur. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için, sizinle gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Size Başkomutanımız, ve 81 milyon Türk milletinin selamını getirdim. Şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimizi saygıylay anıyoruz. Bugün burada sizinle beraber aynı karanavada kaşık sallayan, güvenlik için omuz omuza mücadele eden Azeri kardeşlerimizi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.