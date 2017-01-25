Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.
- İHA
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Yıldırım, toplantıya katılan kadın üyelerle birlikte "Güçlü Türkiye için bizde varız" mesajını verdi.
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