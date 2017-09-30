Başbakan Yıldırım: İran ve Irak'la ortak toplantı yapılacak

Başbakan Yıldırım, Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin AK Parti'nin itici gücü ve lokomotif şehirlerinden biri olduğunu, İzmit'in de Kocaeli'nin itici gücü olduğunu söyledi.

İzmit'in Türkiye'nin üretim, istihdam ve ticaret merkezi olduğuna değinen Yıldırım, İzmit'in kendileri için her zaman önemli bir yeri olduğunu, ak kadroların her zaman lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olduğunu, olmaya da devam edeceğini dile getirdi.

AK Parti'nin, adalet ve kalkınmanın adı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"AK Parti hukukun, demokrasinin savunucusudur. AK Parti birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. AK Parti istikrarın, istikbalin adıdır. AK Parti değişimin ve dönüşümün müjdecisidir. 15 yılda AK Parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını maalesef anlayamayanlar var, hazmedemeyenler var. Bakın, bunlar kurucu Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? 367 icadıyla cumhurbaşkanı seçimini engellemediler mi? Bununla da yetinmeyin Türkiye'nin partisi, yüzde 50 milletin desteğini alan AK Parti'yi kapatmak için teşebbüs etmediler mi? Ak kadroları akıllarınca milletten koparmak istediler ama millet bunlara gereken dersi verdi."

"AK Parti 15 yılda 12 seçimden yüzünün akıyla çıktı"

Başbakan Yıldırım, vefalı teşkilatların 15 yılda 12 seçimden yüzünün akıyla çıktığını, 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 3 referandum, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin desteğiyle büyük bir başarı elde edildiğini hatırlattı.

Konuşması sık sık salonda bulunan partili gençlerin tezahüratlarıyla bölünen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yasaklamaya çalıştılar olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar olmadı. Cumhurbaşkanı seçimini engellemeye çalıştılar olmadı. Bu sefer tuttular FETÖ'cüleri devreye soktular. FETÖ'cülerle bu kutlu yürüyüşü durduracaklarını zannettiler. 15 Temmuz'da Amerika'dan Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye soktular. Ama onların hesabı vardı, bir hesap daha vardı, o da Hakk'ın, halkın hesabıydı. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle yüce milletiyle bu alçaklara o gece en büyük dersi verdi, Hakk'ın, halkın gücü, tankın gücünü o gece yendi. O gece Cumhurbaşkanı'nın, liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu, tek yürek oldu. O gece meydanlar, ayyıldızın gölgesi altında bir kahramanlık destanına dönüştü. 250 şehidimiz, 2 bin 194 gazimiz canları pahasına, vatanını sevmenin kutsiyeti adına büyük bir kahramanlık gösterdiler."

Yıldırım, bütün 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı, uzun ömürler diledi.

Terörle mücadele

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Kocaeli'nin gençlerinin de meydanda olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"O gece darbecilere karşı milli iradenin onurunu dimdik ayakta tuttuk. Milletin feraseti ve dirayeti bizim en büyük kaynağımız oldu. Bu güçle giriştiğmiz Fırat Kalkanı Harekatı'yla diğer bir başbelası, insanlığın en büyük tehditi DEAŞ örgütünü de dize getirdik. Kırsalda ve şehirde yuvalanmaya çalışan PKK'ya, onların türevlerine gereken dersi verdik, vermeye devam ediyoruz. Düzenlenen başarılı operasyonlarla yıllardan beri milletimizin canını yakan, enerjisini tüketen bu bölücü, alçak terör örgütünün de mutlaka kökünü kazıyacağız. Bugünlerde tükenen insan kaynakları yüzünden iyice saldırganlıklarını artırarak sivil, çoluk çocuk demeden saldırıyorlar ve masum insanların canını alıyorlar. Ama bilmiyorlar ki vatanı için 15 Temmuz'da tanklara, uçaklara, bombalara meydan okuyan bu millet, bu eşkıya sürüsüne geçit asla vermeyecek."

"Pensilvanya'daki terör başı da onları kurtaramaz"

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ'cüler, 15 Temmuz sonrası mahkemelerde tiyatro oynuyorlar. Sanki hiç haberleri yokmuş gibi, sanki bu darbeyi başkaları yapmış gibi ret ve inkar anlayışıyla duruşmalarda adeta alay eder gibi bir tutum içindeler ama dün kafalarına dank etti. Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi, darbeye karışanlara ağırlaştırılmış müebbet hapsi verdi ve hükmü bastı. İşte diğerleri de bunun arkasından gelecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Türk adaleti, yargının, kanunların izin verdiği en ağır cezayı bunlara verecek. Mahkemelerde alay etmelerinin onlara hiçbir faydası yok. Onları, ağa babası Pensilvanya'daki terör başı da kurtaramaz. Yüce Türk adaleti, onların yakasını bırakmayacak. Bu hain soluklar tamamen yok oluncaya kadar FETÖ'süyle PKK'sıyla DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürecek."

Türkiye'nin güneyinde Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler yaşandığını, bir referandum yapıldığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Orada yaşayan Kürt, Arap, Türkmen, Asuri, Ezidi gibi birçok etnik grup var. Bunlar Irak Merkezi Hükümeti'nden ayrılmak istiyorlar. Peki aralarında bir mutabakat var mı? Yok. Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor. Daha birçok etnik gruptan birlikte yaşayanlar var. Bunların fikri alınmadan bir inatla, ihtirasla, siyasi ikbal adına burada ateşle oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur."

Başbakan Yıldırım, orada ve Türkiye'de yaşayan Kürt, Araplarla değil, onların geleceğini karartan, huzurlarını bozan, ihtirasları uğruna bölgede yaşayanları maceraya sürükleyen muhteris siyasetçilerle işleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şunu herkes bilmelidir; Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği, bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bundan sonraki bütün ilişkilerimiz Irak merkezi hükümetiyle yani Bağdat ile yönetilecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için koordinasyon içinde çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta içinde İran'a gideceğini ve ardından da Türkiye, Irak ve İran arasında değerlendirme toplantısı yapılacağını anımsatan Yıldırım, gereken her şeyin yapılacağını kaydetti.

Yıldırım, bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda DEAŞ'a nasıl gereken cevabı verdiyse, şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı yine kararlılıkla vereceğini aktardı.

"Bölge çok kritik bir süreçten geçiyor"

Bölgenin çok kritik bir süreçten geçtiğinin altını çizen Yıldırım, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu zamanlarda ideoloji değil, vatan, millet sevgisi, birlik ve beraberlik şarttır. Bakın yarın Gazi Meclis'in açılışı olacak. Arzu ederiz, isteriz ki birlik ve bareberlik ruhu Gazi Meclis'imizden tüm Türkiye'ye yayılsın. 80 milyon vatandaşımız bu güzel havayı hissetsin. Ancak gelin görün ki, inşallah ben yanılırım, ana muhalefet yine orada bu duruma uymayan bir davranış içinde olacak. CHP Genel Başkanı bugünlerde meydanlara inmiş asgari ücretle ilgili konuşurken hükümeti suçluyor. CHP'li belediyelerde işe girenlerin aylıklarını, orada ne kadar yüksek ücret ödendiğini ballandırarak anlatıyor. Hangi CHP'li belediye soralım? Sayın Kılıçdaroğlu maaşlar ödenmediği için yakın zamanda Şişli'de çöp dağlarının sokaklara indiği belediyeye mi soralım? Bunların kaç belediyesinde grev kararı var, grev levhası açıldı bilen var mı? Ama bunlar milletin gözünün içine baka baka sanki maaşı ödenmeyen AK Parti belediyeler varmış gibi birtakım iftira, asılsız konuşmaları yapıyor."

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini, "tarımda bir şey yapmadıkları" şeklinde itham ettiğini anımsatarak, bunun doğru olmadığını anlattı.

AK Parti iktidarda değilken 2002'de tarımda yıllık desteğin bir milyar 800 milyon lira olduğunu hatırlatan Yıldırım, 2017'de bu rakamın 12 milyar 800 milyon liraya çıktığı ve 15 yılda toplamda 105 milyar lira doğrudan destek sağlandığı bilgisini verdi.

Yıldırım, bu destekler ve yürütülen projelerin sonunda elde edilen verimde de önemli oranda artış sağlandığını ifade etti.

Toplam bitkisel ürün miktarının yüzde 20 artıp 117 milyon tona ulaştığını söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde yani ihracatında da büyük artış sağladık. 2002'de 3,8 milyar lira olan tarımsal ihracatımız 2016'da 16,5 milyara çıktı. 4 kattan daha fazla artıştan bahsediyorum. Başka bir iddia ortaya attılar. 'Ekonomi kötüye gidiyor.' Herhalde ana muhalefet partisi Türkiye’de yaşamıyor veya dünyada neler oluyor, bitiyor farkında değil. Yaptığı mitinglerde, 'Hükümetin ekonomi politikası başarısız.' diyor. Bunu, SGK’yı iflas ettiren Kemal Bey söylüyor. Ancak yine de biz izah edelim. Belki bu sefer doğruları dinleme fırsatı olur.

Türkiye 2017'de, ilk çeyrekte, iki çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Avrupa Birliği ülkelerinden, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi şikayet ettiği ülkelerden iki kattan daha fazla büyüdü. Dünyada, 2017'nin ilk yarısında ortaya koyduğu büyümeyle Türkiye, Çin ve Hindistan'tan sonra dünyada en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Kemal Bey, senin bunlardan haberin olmaz. Aç, oku, orada burada kulaktan duyma laflarla, yalan yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştıracağını mı zannediyorsun? Bakın son açıklanan ihracat rakamlarına göre ağustostaki ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 12'nin üzerinde artış sağladı. Bütün Ortadoğu’daki kriz, savaş, kaosa rağmen bunu başardık."

"Kılıçdaroğlu Anayası'nın değiştiğini bilmiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun dış politikayı da beğenmediğini aktararak, "Eğer iktidar olursa herkesi kucaklayacak, barışacakmış. Bunu söylerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü referans gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal bir milli mücadele arkasından büyük bir kahramanlık, saygınlık kazandı. Senin gibi yabancı gazetelere, televizyonlara memleketini şikayet ederek o konuma gelmedi. Seçimlere şimdiden yatırım yapmak amacıyla bu lafları ediyorsun. 'Terörü 4 yılda bitireceğim.' diyor. Kılıçdaroğlu hala Anayasa'nın değiştiğini, artık seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını bile bilmiyor. 4 yılı tutturmuş, aynı ezberini tekrar ediyor. Nasıl bitirecekmiş? Yanında taşıdığın FETÖ'cülere, PKK sevicilerine, DHKP/C destekçilerine rica mı edeceksin? 'Terör yapmayın mı?' diyeceksin?" ifadelerini kullandı.

Devleti yönetmenin liyakat, ciddiyet ve basiret istediğini belirten Yıldırım, bunlarda bunların hiçbirinin olmadığını savundu.

"Milli gelirimiz 4 trilyon lirayı geçecek"

Başbakan Yıldırım, 15 yıldır, Türkiye Kocaeli ve İzmit için çalıştıklarını, milli geliri 230 milyar dolardan 840 milyar dolara çıkardıklarını kaydederek, "2018'te milli gelirimiz 4 trilyon lira olacak, 4 trilyon lirayı da geçecek. Türkiye 2020 yılından itibaren kişi başı milli gelirle birlikte üst gelir grubuna çıkan ülkeler arasında yerini alacak. 13 bin doların üzerinde milli gelirle artık orta gelir tuzağından da kurtulacak ülkeler arasında yerini alacak." dedi.

Bundan dolayı AK Parti denilince akıllara "İşimiz hizmet, gücümüz millet" lafının geldiğini ifade eden Yıldırım, 15 yılda üreten, istihdam oluşturan, Türkiye’nin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen Kocaeli'ye 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve buna belediyelerin yaptığı yatırımların dahil olmadığını belirtti.

Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun çok güzel işlere imza attığını ve sakinliği, şov peşinde olmadan iş yapmasıyla onu biraz kendisine benzettiğini kaydetti.

Tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Kocaeli'nde de trafik sorunu yaşandığının altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bununla ilgili de Başkanımız az önce buradan söyledi. Artık önümüzdeki dönemde Kocaeli için metro, toplu taşımayı metroyla yapma dönemidir. İlk adımı inşallah İbrahim Bey atacak. Ondan sonra merkezi hükümet olarak biz de gerekli katkıyı yapacağız. Eğer Osmangazi Köprüsü'nü, hızlı treni yapmasaydık, E5'i bölünmüş yola dönüştürmeseydik, yan yolları belediye başkanımız yapmasaydı bugün Kocaeli'de trafik dururdu, hiç hareket etmezdi. Bunların, alt üst geçitlerin yapılmasına rağmen trafik problemi yine ön sıralarda yer alıyor. Bunun çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız. Belediye hükümet el ele vererek inşallah önümüzdeki süre içinde bu konuların üzerine gideceğiz."

Kentte 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hatta bir bilişim vadisi kurduk ki Türkiye'de bir ilk. Muallimköy'de 3 bin dönüm arazide. Bunun birinci safhası tamamlandı, inşallah yakın zamanda hizmete alacağız. İki safahatı daha var. Onlar için de çalışmalarımız sürecek. Kocaeli'de bugün 13 faal organize sanayi var. Burada 100 binin üzerinde doğrudan çalışan var. Kocaeli'ye 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık, hizmete aldık. Bin 180 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Bu hastane de burada, İzmit'te olacak. İstanbul, Gebze, Orhangazi, Bursa'ya kadar Körfez geçişi dahil, otoyolu yaptık, hizmete aldık. Bu otoyolun, köprünün hizmete girmesiyle beraber Kocaeli'ye giren trafikte yüzde 20 azalma oldu. Dolayısıyla Kocaeli şehir içi trafiğini de o ölçüde rahatlattı. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gelen Kocaeli istikametindeki yolu da Kocaeli'nin kuzeyine alıyoruz, yeni bir otoyolla doğrudan Akyazı'ya bağlıyoruz. Bunun da çalışmaları devam ediyor. Bu da bittiğinde Kocaeli'nin dışında oluşan trafik şehrin dışına gidecek, şehir içi trafiği metroyla, yollarla tamamen rahatlamış olacak."

Ankara'dan İstanbul'a gelen hızlı tren hattını da gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, "Gayet güzel, modern bir tren hattını Kocaeli'ye de kazandırdık." dedi.

SEKA tesisleri konusunda zamanında pek çok gürültü çıkarıldığını, "Peşkeş çekilecek, ranta dönüşecek" şeklinde gösteriler yapıldığını hatırlatan Yıldırım, "Bunların hepsinin iftira olduğu, yalan olduğu ortaya çıktı. O SEKA Tesisleri şimdi Kocaeli'nin en itibarlı, en güzel yeşil alanlarından biri haline geldi. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrin güzelliklerine güzellik kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. İşte hizmet böyle." diye konuştu.

Anlattıklarının Kocaeli'de yapılanların küçük bir bölümü olduğunu ifade eden Yıldırım, aynı hizmetlerin ülkenin tamamında yapıldığını söyledi.

İzmit'in, AK Parti belediyeciliğiyle buluştuğu günden beri hizmet üstüne hizmet yapıldığını ve vatandaşların gönlünü kazandıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"İzmit-Kandıra arasının yolunu da yapıyoruz. Bölünmüş yol haline getiriyoruz. Bu yolu Kuzey Marmara Otoyolu'na da bağlayacağız, böylece bütün kavşak noktalarının yükünü İzmit merkezden alacağız. Kandıra yoluyla ilgili Kocaeli Otogar Köprülü Kavşağı da yapılacak. Başlandı, yapılıyor. İnşallah 2 yıl içinde bitiyor. Yine Gebze-İzmit yolunda da bazı farklı kavşak projeleri var, bunlar da yapılacak. İzmit-Yalova-Gümüşova yollarını da yeniliyoruz. Kocaeli yollarının bugün yüzde 55'i, yarıdan fazlası bölünmüş yol haline geldi. Hiçbir ilde bu kadar yok. Bütün yollar sıcak asfaltlanıyor, kalitesi daha da artırılıyor. Bakın, bunun ne anlama geldiğini size küçük bir örnekle anlatayım. 2003'ten bu tarafa Kocaeli'de taşıt sayısı yüzde 40 artmış. 100 taşıt varken 140 taşıta çıkmış. Peki, kazalarda ölüm oranı ne olmuş? Yüzde 30 azalmış. İşte yollar hayat kurtarıyor. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin."

Türkiye'nin bugün yollara yaptığı yatırımla 138 ülke arasında bu konuda 13. sıraya yükseldiğini aktaran Yıldırım, "Türkiye en gelişmiş ülkeler içerisinde 17. sırada ama yol alt yapısı bakımından 13. sırada. Havacılıktaki gelişme bakımından 11. sırada. Yani yol alt yapısında, havacılıkta Türkiye 2023 hedeflerini neredeyse yakalamış durumda. Dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak işte bu işleri yapmakla olur." dedi.

Her şeyin daha da iyiye gideceğini söyleyen Yıldırım, "Yeter ki aynı sudan içen, aynı yoldan giden Ak kadrolar ilk günkü şevkle, aşkla yolumuza devam edelim." diye konuştu.

Konuşmasında yatırımların yalnızca bir kısmından bahsettiğini ifade eden Yıldırım, "Artık zaman geleceğe yatırım zamanıdır. Bunları, yapılanları hem sahada anlatacağız hem de gelecek vizyonumuzu şehrimizdeki vatandaşlarımızla paylaşacağız. Unutmayın, yapılanlar unutulur. Rahmetli Özal hep söylerdi, hatırlıyorum. 'Yapılan işler, hizmetler çikolotaya benzer, yenilir, yutulur yenisi beklenir'. Tabii ki yenisini bekleyecek, eskisini de hatırlatmak bizim görevimiz." diye konuştu.

"Kocaeli gençleri, Ak gençler 2019'a hazır mı? 2019'da yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye gençlere seslenen Yıldırım, salondan tezahüratlarla karşılık aldı. Daha çok çalışacaklarını, birbirlerini daha çok seveceklerini kaydeden Yıldırım, sırtlarını koltuğa, yüzlerini millete döneceklerini, kibirden uzak duracaklarını, parolalarının samimiyet, sevgi, çalışmak olacağını ve gönüllere yol yapacaklarını söyledi.

Yıldırım, konuşmasını zaman zaman tezahüratlarla kesen gençlerden ve kadınlardan mahalle mahalle, sokak sokak dolaşmalarını ve hizmetleri anlatmalarını istedi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a teşekkür etti.

Yıldırım, 7 yıldır başarıyla görevini sürdüren Ali Korkmaz'ın kongrede bayrağı Hasan Ayaz'a devredeceğini ifade ederek, Korkmaz ve ekibine teşekkür etti, Ayaz'a da başarılar diledi.

Notlar

AK Parti İzmit 4. Olağan Kongresi'ne, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti milletvekilleri, üyeler ve çok sayıda partili katıldı.

Başbakan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan partililerle tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği video mesaj da salondakilere izletildi.