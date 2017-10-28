Başbakan Yıldırım Konya'da konuştu.
Başbakan Yıldırım AK Parti Konya Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
Başbakan Yıldırım'Iın konuşmasında satırbaşları:
İçiniz rahat olsun, bütün şehitlerimizin hesabını FETÖ denen alçak hainlerden soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. Diğer terör örgütleriyle de amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin önünü terör örgütleriyle, faiz lobileriyle, toplum mühendisleriyle, ekonomik kriz vesayet örgütlerinin baskılarıyla kesmeye çalışıyorlar. Asla başaramazlar.
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