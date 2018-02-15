Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile açıklama yapıyor

Angela Merkel'in konuşması:

15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım.

İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir.

NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.

Başbakan Yıldırım'ın konuşması:

Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz.

[Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi] Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor.

Türkiye terörle mücadele ederken NATO'nun da sınırını koruyor.

Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar.

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