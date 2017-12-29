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Başbakan Yıldırım Ankara'ya döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından özel uçak 'CAN' ile saat 23.15’te Ankara'ya geldi.

  • AA
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Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da Ankara'ya geldi.

 

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