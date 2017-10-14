Başbakan Yıldırım, askerlik yaptığı ilk birlik olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım, askerliğini yaptığı ilk birlik olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti.
- AA
Yıldırım, AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Yalova'da, ilk olarak Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geçti.
Burada Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik tarafından karşılanan Binali Yıldırım'a öğrenciler çiçek verdi.
Tören mangasını selamlayan Yıldırım, komutanlar ve askerlerle sohbet etti.
Başbakan Binali Yıldırım, ziyaretinin sonunda Anı Şeref Defteri'ni imzaladı.
Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın, Başbakan Binali Yıldırım'ın askerliğini yaptığı ilk birlik olduğu belirtildi.
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