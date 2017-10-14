Başbakan Yıldırım, askerlik yaptığı ilk birlik olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti Başbakan Binali Yıldırım, askerliğini yaptığı ilk birlik olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret etti.