Başbakan Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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