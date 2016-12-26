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Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, bugün saat 18.30'da MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.

  • İHA
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Başbakan Binali Yıldırım, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Buluşma saat 18:30'da Çankaya Köşkü'nde gerçekleşecek.

Görüşmede cumhurbaşkanlığı sistemini içeren ve Meclis Komisyonu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinin konuşulması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım, geçen hafta partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmiş anayasa değişiklik teklifiyle ilgili değerlendirmeleri dinlemişti

Başbakan Yıldırım, ardından bazı maddelerin değiştirilebileceğinin sinyalini vermişti.

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