Başbakan Yıldırım: Bakanlarımız Başika Kampı'ndaki askerlerimizle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları...

2017'nin ilk ziyaretini Irak'a yaptık. Görüşlerimizi karşıkllı olarak samimiyetle paylaştık.

Irak'ın toprak bütünlüğü hassasiyetin onların olduğu kadar bizim de hassasiyetimizdir.

Toplantı çok faydalı oldu. Terörle ortak mücadele edilmesi konusunda anlaştık.

Başika'da bulunma sebebimizin terörle mücadeleden başka bir amacı olmadığını paylaştık.

Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması Türkiye'nin milli meselesidir. Bunları ifade ettik.

Erbil'de ve Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani ile kapsamlı görüşmeler yaptık.

Bakanlarımız Başika Kampı'ndaki askerlerimizle bir araya geldi. Bizim oradaki varlığımız mecburiyettendir.

Bu ziyaret ile Irak Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır.

Bölgede terörün bitirilmesi için gerekli adımları geciktirmeksizin atacağız.