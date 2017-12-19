Başbakan Yıldırım: Er ya da geç anlaşılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bangladeş ile Türkiye arasındaki işbirliğine dair görüşmeler yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, konuşmasında ABD'nin hukuksuz Kudüs kararına da değindi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

Kardeşlik ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek en temel hedeflerimizden biridir.



Bangladeşli kardeşlerimizin gösterdiği destek, fedakarlık ve dayanışma her zaman hafızalarımızdadır. Geçen süre içerisinde 7 yıl aradan sonra tekrar ülkenizi ziyaret etmek ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek özellikle son zamanlarda Rohingya müslümanlarının yaşadığı dramı yerinde görmek ve desteği yapmak için buradayız. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.



Bangladeş son yıllarda yüksek düzeyde büyüme gösteren en yüksek ülkelerden biri. Dinamik bir ülke. Gelişmeyi ortaya koymuş bir ülke. Bu hedefte Türkiye olarak kardeş Bangladeş'e nasıl katkı sağlayabiliriz. Bu konuları ele alma şansımız oldu. Kültür alanında, eğitim alanında neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatımız oldu. 2 anlaşmayıda imzaladık. İşletmeler arasındaki anlaşma. Ayrıca Rohingya kriziyle hükümet olarak yapabilceğimiz katkılaır görüşme fırsatı vurduk. Sayın Başbakanı ve yönetimini bir kez daha Rohingya Mülslümanları için yaptıkları için tebrik ediyorum. Krize siyasi ve uzun vadeli çözüm bulunması için sürdürdükleri uluslararası diplomasi başarısından dolayı tebrik ediyorum.



Myanmar ve Bangladeş arasında 24 Kasım'da imzalanan anlaşma orta ve uzun vadede bu Rohingya Müslümanlarının kendi topraklarına dönüşünü mümkün hale getirmesini ümit ediyorum. BM başta olmak üzere uluslararası camiada bu sorunu sadece Bangladeş'in sorunu olarak görmekten vazgeçmesi ve çözüm için daha etkin hareket etmesi icap etmektedir.

Siyasi çözüm sağlanan kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan mülteciler için biz Türkiye olarak hep devrede olmaya gayret ettik.

TİKA, AFAT, Türk Kızılayı birlikte BM kuruluşlarıyla sağlık, eğitim, barınma gibi faaliyetlerde daha etkin bir şekilde var olmayı sürdüreceğiz. Son günlerde Kudüs'ün tek taraflı olarak İsrail'in başkenti ilan edilmesinden sonra ülkemizden gerçekleştirilen İİT'de Bangladeş'in verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu karar asla hayata geçmeyecek ve Filistinlilerin yıllardan beri devam eden haklı davalarında yalnız olmadığı er ya da geç anlaşılacak.