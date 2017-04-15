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Başbakan Yıldırım Başakşehir'de halka hitap etti

Başakşehir'de vatandaşlara hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, 'Evet verenleri denize dökeceğiz diyenlere yarın sandıkta cevabı vereceğiz' diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: 

Devlet engellerden kurtulacak, bürokrasiden kurtulacak ve kazanan Türkiye olacak. Milli irade hakim olacak. Artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil sandıkta siz kuracaksınız. Önümüzde saatler kaldı. Yarın bu saatlerde oylarımızı vermiş olacağız. İnşallah vereceğimiz oylarla Türkiye bir defa 15 Temmuz'ları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. Evet oyu verenleri denize dökeceğiz diyenlere en güzel cevabı yarın sandıkları doldurarak verecek miyiz? Bizim işimiz öldürmek değil; yaşatmaktır. Biz onlar gibi olamayız. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için.

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