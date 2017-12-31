Başbakan Yıldırım, beraberindeki heyetle Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret Başbakan Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.