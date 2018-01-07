Başbakan Yıldırım, Borisov onuruna yemek verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.
- AA
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi.
Başbakan Yıldırım, Borisov ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, bir saat sürdü.
Yıldırım ve Borisov, bir süre ofisin bahçesinde yürüyüş yaptıktan sonra yemeğe geçti. Yıldırım'ın konuğu onuruna verdiği yemek de basına kapalı gerçekleşti.
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