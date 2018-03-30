Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.



Yıldırım, Bosna Hersek'te temaslarının son gününde başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gitti.



Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Kovaçi Şehitliği'ne çiçek bıraktı.



Ardından yürüyerek şehitlik alanındaki Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrine geçen Yıldırım, Zvizdic ile buraya da çiçek bırakarak dua etti.



Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Erbaş, duasında "Müslümanlara birlik ve beraberlik ver, her türlü tefrika ve fitneden uzak eyle Allahım. Vatanlarımıza, memleketlerimize göz diken düşmanlara fırsat verme. Allahım, vatanlarımız için bayraklarımız için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandı.



Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile diğer yetkililer de yer aldı.



"Vasiyetimdir, beni şehitlerimin yanına gömün"



Saraybosna şehir merkezindeki Kovaçi Şehitliği'nde, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabri, Bosna Savaşı sırasında şehit olan askerlerin mezarlarının arasındaki kubbe şeklindeki yapıda yer alıyor. Şehitliğin yanında Osmanlı mezarları da bulunuyor.



Savaş sırasında hayatını kaybeden Bosnalılar, Sırp keskin nişancılarının ateşinden korunmak amacıyla gece vakti bu şehitliğe defnedildi.



Aliya İzzetbegoviç'in, "Vasiyetimdir, beni şehitlerimin yanına gömün. Benim yanım onların yanıdır. Beni ayrı bir yere defnetmeyin, zira benim ziyaretime gelenler onlardan da dualarını esirgemesin, mahzun kalmasınlar." sözü üzerine vefatının ardından naaşı buraya defnedildi.



Müslüman mezarlarının yanında göze çarpan Hristiyan mezarları da yaşanan dram karşısında kayıtsız kalamayan ve Boşnaklarla aynı saflarda savaşan Hıristiyanlara ait mezarlar olarak şehitlikte yer alıyor.