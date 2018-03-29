Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te konuşuyor
Başbakan Binali Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi'nde konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi'nde konuşuyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine hitap ediyor
Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:
Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anıyorum. Düşünce dünyamızın kutup yıldızlarından biriydi
Başbakan Yıldırım: Balkan ülkelerinin tamamıyla iyi ve dostane ilişkilerimiz her geçen gün artıyor
Başbakan Yıldırım: Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e resmi bir ziyarette bulunacak. O ziyarette Bosna ile serbest ticaret anlaşması ve birçok anlaşma imzalanacak
Başbakan Yıldırım: Türkiye 2018'in sonunda dünyanın en büyük havalimanını hizmete alacak bir ülkedir
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