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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi'nde konuşuyor.

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Başbakan Binali Yıldırım, Saraybosna Üniversitesi'nde konuşuyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerine hitap ediyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anıyorum. Düşünce dünyamızın kutup yıldızlarından biriydi 

Başbakan Yıldırım: Balkan ülkelerinin tamamıyla iyi ve dostane ilişkilerimiz her geçen gün artıyor 

Başbakan Yıldırım: Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e resmi bir ziyarette bulunacak. O ziyarette Bosna ile serbest ticaret anlaşması ve birçok anlaşma imzalanacak 

Başbakan Yıldırım: Türkiye 2018'in sonunda dünyanın en büyük havalimanını hizmete alacak bir ülkedir 

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