Başbakan Yıldırım: Bu açılış, ülkemizdeki hoşgörünün en güzel numunesidir

Başbakan Binali Yıldırım, Balat'ta yedi yıldır restorasyonu süren Demir Kilise'nin açılış töreninde konuşarak, bu açılışın, Türkiye'de dinlere karşı eskiden gelen bir hoşgörünün en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir.

Ülkemizde değişik inançlara sahip vatandaşlarımızın ibadetlerini en iyi şekilde yapabilmesi, toplumsal uyum, barış ve huzur içinde bir arada yaşaması, hükümetimizin önem verdiği konuların başında gelmektedir.

167 cemaat vakfına ait bin 29 eser, varlık cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır.

Burada yaşatmakta olduğumuz sadece bu önemli tarihi ve dini mekanı (Demir Kilise) ihya etmek değil, anı zamanda bu törenin felsefi boyutu ve hoşgörü mesajıdır. Bu mesajın duyulması ve iyi algılanmasını ümit ediyorum.